Preço de cat in stool hoje

O preço ao vivo de cat in stool (COOL) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COOL para USD é de -- por COOL.

cat in stool ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,381.67, com um fornecimento em circulação de 997.66M COOL. Nas últimas 24 horas, COOL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COOL movimentou-se -- na última hora e -4.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de cat in stool (COOL)

Capitalização de mercado $ 5.38K$ 5.38K $ 5.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.38K$ 5.38K $ 5.38K Fornecimento Circulante 997.66M 997.66M 997.66M Fornecimento total 997,656,053.811702 997,656,053.811702 997,656,053.811702

A capitalização de mercado atual de cat in stool é $ 5.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de COOL é 997.66M, com um fornecimento total de 997656053.811702. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.38K.