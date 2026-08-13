Preço de Cashcat Strategy hoje

O preço ao vivo de Cashcat Strategy (CATSTR) hoje é $ 0, com uma variação de 91.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CATSTR para USD é de $ 0 por CATSTR.

Cashcat Strategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 479,490, com um fornecimento em circulação de 1.00B CATSTR. Nas últimas 24 horas, CATSTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CATSTR movimentou-se +3.23% na última hora e +173.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 220.98K.

Informações de mercado de Cashcat Strategy (CATSTR)

Capitalização de mercado $ 479.49K$ 479.49K $ 479.49K Volume (24h) $ 220.98K$ 220.98K $ 220.98K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 479.49K$ 479.49K $ 479.49K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Cashcat Strategy é $ 479.49K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 220.98K. A oferta em circulação de CATSTR é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 479.49K.