Preço de CashBunny hoje

O preço ao vivo de CashBunny (BUNNY) hoje é $ 0.00005876, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUNNY para USD é de $ 0.00005876 por BUNNY.

CashBunny ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 87,858, com um fornecimento em circulação de 1.50B BUNNY. Nas últimas 24 horas, BUNNY foi negociado entre $ 0.00005876 (mínimo) e $ 0.00005876 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00011947, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00005788.

No desempenho de curto prazo, BUNNY movimentou-se -- na última hora e -1.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CashBunny (BUNNY)

Capitalização de mercado $ 87.86K$ 87.86K $ 87.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 95.10K$ 95.10K $ 95.10K Fornecimento Circulante 1.50B 1.50B 1.50B Fornecimento total 1,618,480,902.670985 1,618,480,902.670985 1,618,480,902.670985

A capitalização de mercado atual de CashBunny é $ 87.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUNNY é 1.50B, com um fornecimento total de 1618480902.670985. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 95.10K.