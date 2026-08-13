Preço de Cash Dog hoje

O preço ao vivo de Cash Dog (CASHDOG) hoje é $ 0, com uma variação de 3.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CASHDOG para USD é de $ 0 por CASHDOG.

Cash Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 52,434, com um fornecimento em circulação de 1.00B CASHDOG. Nas últimas 24 horas, CASHDOG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CASHDOG movimentou-se +0.52% na última hora e +15.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cash Dog (CASHDOG)

Capitalização de mercado $ 52.43K$ 52.43K $ 52.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 52.43K$ 52.43K $ 52.43K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Cash Dog é $ 52.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CASHDOG é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 52.43K.