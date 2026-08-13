Preço de Cash Cow hoje

O preço ao vivo de Cash Cow (CASHCOW) hoje é $ 0, com uma variação de 0.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CASHCOW para USD é de $ 0 por CASHCOW.

Cash Cow ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,004.02, com um fornecimento em circulação de 930.93M CASHCOW. Nas últimas 24 horas, CASHCOW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CASHCOW movimentou-se -1.27% na última hora e -21.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cash Cow (CASHCOW)

Capitalização de mercado $ 10.00K$ 10.00K $ 10.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.00K$ 10.00K $ 10.00K Fornecimento Circulante 930.93M 930.93M 930.93M Fornecimento total 999,696,516.304446 999,696,516.304446 999,696,516.304446

A capitalização de mercado atual de Cash Cow é $ 10.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CASHCOW é 930.93M, com um fornecimento total de 999696516.304446. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.00K.