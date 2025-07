Compreender a tokenomics de Caroline (HER) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens HER podem existir no total.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do HER, explore o preço em tempo real do token HER!