Preço de Carbon Emission Blockchain hoje

O preço ao vivo de Carbon Emission Blockchain (CEB) hoje é $ 0.00492083, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CEB para USD é de $ 0.00492083 por CEB.

Carbon Emission Blockchain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,993, com um fornecimento em circulação de 4.47M CEB. Nas últimas 24 horas, CEB foi negociado entre $ 0.00489483 (mínimo) e $ 0.00493239 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.49, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00489483.

No desempenho de curto prazo, CEB movimentou-se -- na última hora e -9.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Carbon Emission Blockchain (CEB)

Capitalização de mercado $ 21.99K$ 21.99K $ 21.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.21K$ 49.21K $ 49.21K Fornecimento Circulante 4.47M 4.47M 4.47M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Carbon Emission Blockchain é $ 21.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CEB é 4.47M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.21K.