Preço de Captain Kuma hoje

O preço ao vivo de Captain Kuma (KUMA) hoje é $ 0.00660066, com uma variação de 2.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KUMA para USD é de $ 0.00660066 por KUMA.

Captain Kuma ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,959,030, com um fornecimento em circulação de 899.99M KUMA. Nas últimas 24 horas, KUMA foi negociado entre $ 0.00640987 (mínimo) e $ 0.00673233 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01017393, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0054502.

No desempenho de curto prazo, KUMA movimentou-se +1.28% na última hora e +3.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Captain Kuma (KUMA)

Capitalização de mercado $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M Fornecimento Circulante 899.99M 899.99M 899.99M Fornecimento total 899,994,368.8113148 899,994,368.8113148 899,994,368.8113148

