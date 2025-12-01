Preço de Captain Ethereum hoje

O preço ao vivo de Captain Ethereum (CAPTAIN) hoje é $ 0.00003084, com uma variação de 0.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAPTAIN para USD é de $ 0.00003084 por CAPTAIN.

Captain Ethereum ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,838, com um fornecimento em circulação de 1.00B CAPTAIN. Nas últimas 24 horas, CAPTAIN foi negociado entre $ 0.00003053 (mínimo) e $ 0.00003111 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00024758, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002567.

No desempenho de curto prazo, CAPTAIN movimentou-se -0.10% na última hora e +19.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Captain Ethereum (CAPTAIN)

Capitalização de mercado $ 30.84K$ 30.84K $ 30.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.84K$ 30.84K $ 30.84K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Captain Ethereum é $ 30.84K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CAPTAIN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.84K.