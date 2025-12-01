Preço de Cappuccino Assassino hoje

O preço ao vivo de Cappuccino Assassino (ASSINO) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASSINO para USD é de -- por ASSINO.

Cappuccino Assassino ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,617.32, com um fornecimento em circulação de 1.00B ASSINO. Nas últimas 24 horas, ASSINO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01414307, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ASSINO movimentou-se -- na última hora e -10.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cappuccino Assassino (ASSINO)

Capitalização de mercado $ 4.62K$ 4.62K $ 4.62K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.62K$ 4.62K $ 4.62K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

