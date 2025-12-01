Preço de CaoCao hoje

O preço ao vivo de CaoCao (CAOCAO) hoje é $ 0.102918, com uma variação de 18.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAOCAO para USD é de $ 0.102918 por CAOCAO.

CaoCao ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,910,015, com um fornecimento em circulação de 28.28M CAOCAO. Nas últimas 24 horas, CAOCAO foi negociado entre $ 0.098436 (mínimo) e $ 0.127301 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.218371, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.098436.

No desempenho de curto prazo, CAOCAO movimentou-se -0.44% na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CaoCao (CAOCAO)

Capitalização de mercado $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.12M$ 8.12M $ 8.12M Fornecimento Circulante 28.28M 28.28M 28.28M Fornecimento total 78,927,092.49106497 78,927,092.49106497 78,927,092.49106497

A capitalização de mercado atual de CaoCao é $ 2.91M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CAOCAO é 28.28M, com um fornecimento total de 78927092.49106497. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.12M.