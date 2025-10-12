O preço ao vivo de Candle TV hoje é 0.00135078 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CANDLE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CANDLE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Candle TV hoje é 0.00135078 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CANDLE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CANDLE facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 CANDLE para USD

$0.00134925
-1.90%1D
Gráfico de preço em tempo real de Candle TV (CANDLE)
Informações de preço de Candle TV (CANDLE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00128937
Mínimo 24h
$ 0.00139331
Máximo 24h

$ 0.00128937
$ 0.00139331
$ 0.00478067
$ 0.00049595
+2.05%

-1.59%

-27.49%

-27.49%

O preço em tempo real de Candle TV (CANDLE) é $0.00135078. Nas últimas 24 horas, CANDLE foi negociado entre a mínima de $ 0.00128937 e a máxima de $ 0.00139331, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CANDLE é $ 0.00478067, enquanto o mais baixo é $ 0.00049595.

Em termos de desempenho de curto prazo, CANDLE variou +2.05% na última hora, -1.59% nas últimas 24 horas e -27.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Candle TV (CANDLE)

$ 8.10M
--
$ 13.51M
6.00B
9,999,927,770.17552
A capitalização de mercado atual de Candle TV é $ 8.10M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CANDLE é 6.00B, com um fornecimento total de 9999927770.17552. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.51M.

Histórico de preços de Candle TV (CANDLE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Candle TV em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Candle TV em USD foi de $ -0.0002060048.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Candle TV em USD foi de $ +0.0000638334.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Candle TV em USD foi de $ -0.0013465906674596866.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.59%
30 dias$ -0.0002060048-15.25%
60 dias$ +0.0000638334+4.73%
90 dias$ -0.0013465906674596866-49.92%

O que é Candle TV (CANDLE)

Candle.tv is a single channel livestreaming platform and a token launchpad. The livestream is a throwback to linear tv, one single invite-only channel that curates the best content creators.

The idea is to concentrate attention and energy to one channel, one launch.

The mission for Candle is to flip the script between culture & crypto. Candle introduces crypto’s own content platform to accelerate the creation and adoption of culture coins.

Recurso de Candle TV (CANDLE)

Previsão de preço do Candle TV (em USD)

Quanto valerá Candle TV (CANDLE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Candle TV (CANDLE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Candle TV.

Confira a previsão de preço de Candle TV agora!

CANDLE para moedas locais

Tokenomics de Candle TV (CANDLE)

Compreender a tokenomics de Candle TV (CANDLE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CANDLE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Candle TV (CANDLE)

Quanto vale hoje o Candle TV (CANDLE)?
O preço ao vivo de CANDLE em USD é 0.00135078 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CANDLE para USD?
O preço atual de CANDLE para USD é $ 0.00135078. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Candle TV?
A capitalização de mercado de CANDLE é $ 8.10M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CANDLE?
O fornecimento circulante de CANDLE é de 6.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CANDLE?
CANDLE atingiu um preço máximo histórico de 0.00478067 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CANDLE?
CANDLE atingiu um preço minímo histórico de 0.00049595 USD.
Qual é o volume de negociação de CANDLE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CANDLE é -- USD.
CANDLE vai subir ainda este ano?
CANDLE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CANDLE para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.