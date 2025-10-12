Informações de preço de Candle TV (CANDLE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00128937 Máximo 24h $ 0.00139331 Máximo histórico $ 0.00478067 Menor preço $ 0.00049595 Variação de Preço (1h) +2.05% Alteração de Preço (1D) -1.59% Variação de Preço (7d) -27.49%

O preço em tempo real de Candle TV (CANDLE) é $0.00135078. Nas últimas 24 horas, CANDLE foi negociado entre a mínima de $ 0.00128937 e a máxima de $ 0.00139331, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CANDLE é $ 0.00478067, enquanto o mais baixo é $ 0.00049595.

Em termos de desempenho de curto prazo, CANDLE variou +2.05% na última hora, -1.59% nas últimas 24 horas e -27.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Candle TV (CANDLE)

Capitalização de mercado $ 8.10M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.51M Fornecimento Circulante 6.00B Fornecimento total 9,999,927,770.17552

A capitalização de mercado atual de Candle TV é $ 8.10M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CANDLE é 6.00B, com um fornecimento total de 9999927770.17552. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.51M.