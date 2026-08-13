Preço de Camino Network hoje

O preço ao vivo de Camino Network (CAM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAM para USD é de $ 0 por CAM.

Camino Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,018, com um fornecimento em circulação de 419.22M CAM. Nas últimas 24 horas, CAM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.194671, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CAM movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Camino Network (CAM)

Capitalização de mercado $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 74.45K$ 74.45K $ 74.45K Fornecimento Circulante 419.22M 419.22M 419.22M Fornecimento total 917,499,340.5467205 917,499,340.5467205 917,499,340.5467205

A capitalização de mercado atual de Camino Network é $ 34.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CAM é 419.22M, com um fornecimento total de 917499340.5467205. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 74.45K.