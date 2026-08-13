Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Camino Network hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de CAM é de 34,018 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CAM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Camino Network hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de CAM é de 34,018 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CAM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre CAM

Informações sobre preços de CAM

O que é CAM

Site oficial do CAM

Tokenomics de CAM

Previsão de preço de CAM

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Camino Network

Preço de Camino Network (CAM)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 CAM para USD

$0.00008115
$0.00008115$0.00008115
-48.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Camino Network (CAM)
Última atualização da página: 2026-08-13 11:59:34 (UTC+8)

Preço de Camino Network hoje

O preço ao vivo de Camino Network (CAM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAM para USD é de $ 0 por CAM.

Camino Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,018, com um fornecimento em circulação de 419.22M CAM. Nas últimas 24 horas, CAM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.194671, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CAM movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Camino Network (CAM)

$ 34.02K
$ 34.02K$ 34.02K

--
----

$ 74.45K
$ 74.45K$ 74.45K

419.22M
419.22M 419.22M

917,499,340.5467205
917,499,340.5467205 917,499,340.5467205

A capitalização de mercado atual de Camino Network é $ 34.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CAM é 419.22M, com um fornecimento total de 917499340.5467205. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 74.45K.

Histórico de preço de Camino Network USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Mínimo 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Máximo 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.194671
$ 0.194671$ 0.194671

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Histórico de preços de Camino Network (CAM) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Camino Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Camino Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Camino Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Camino Network em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-81.79%
60 dias$ 0-97.14%
90 dias----

Previsão de preço para Camino Network

Previsão de preço de Camino Network (CAM) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CAM em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Camino Network (CAM) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Camino Network pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Camino Network pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CAM para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Camino Network.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Camino Network (CAM)

Site oficial

Categoria :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

Sobre Camino Network

Qual é o preço atual de mercado do CAM?

Atualmente, ele está avaliado em R$, refletindo uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço refletem dados de mercado agregados em tempo real.

Quanta liquidez o Camino Network possui nas exchanges?

Com uma pontuação de liquidez de --/100, o CAM apresenta uma profundidade de mercado estável em plataformas de negociação com alto volume.

Qual é o volume diário do CAM?

Nas últimas 24 horas, os traders trocaram R$-- em valor de CAM. Um alto volume de negociação contribui para spreads mais apertados e transações mais fluidas.

Qual é a faixa de preço de hoje para o Camino Network?

Ele foi negociado entre R$0E-15 e R$0E-15, abrangendo a janela de volatilidade do dia.

O que determina a acessibilidade e popularidade do CAM nos mercados globais?

Os fatores incluem listagens em exchanges, disponibilidade de pares de negociação, profundidade de liquidez e o quanto o CAM está bem integrado ao ecossistema da --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Camino Network

Última atualização da página: 2026-08-13 11:59:34 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Camino Network (CAM)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Camino Network

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01450
$0.01450$0.01450

-27.50%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02220
$0.02220$0.02220

+5.36%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2545
$0.2545$0.2545

+4.73%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.30351
$0.30351$0.30351

-7.06%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.00944
$0.00944$0.00944

-2.47%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003805
$0.0003805$0.0003805

+52.20%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.001196
$0.001196$0.001196

+19.60%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00411
$0.00411$0.00411

+14.16%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.02672
$0.02672$0.02672

+9.06%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.4284
$2.4284$2.4284

+21.42%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?