O preço em tempo real de c8ntinuum (CTM) é $0.04734103. Nas últimas 24 horas, CTM foi negociado entre a mínima de $ 0.03512457 e a máxima de $ 0.100065, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CTM é $ 0.11106, enquanto o mais baixo é $ 0.0080516.
Em termos de desempenho de curto prazo, CTM variou +0.43% na última hora, +4.17% nas últimas 24 horas e +3.57% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de c8ntinuum é $ 39.05M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CTM é 824.93M, com um fornecimento total de 888888360.4576089. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.08M.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de c8ntinuum em USD foi de $ +0.00189697.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de c8ntinuum em USD foi de $ +0.0193524449.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de c8ntinuum em USD foi de $ +0.0143791514.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de c8ntinuum em USD foi de $ +0.006736675207634824.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.00189697
|+4.17%
|30 dias
|$ +0.0193524449
|+40.88%
|60 dias
|$ +0.0143791514
|+30.37%
|90 dias
|$ +0.006736675207634824
|+16.59%
#c8ntinuum is rewriting the narrative — prioritizing cooperation over competition among blockchains. Multichain powered protocol unleashing unrivaled mechanisms designed to achieve ultimate interoperability, scalability, and long term sustainability. c8ntinuum is the first permissionless Layer 0 protocol that supports multiple layers, enabling trust-minimized and secure multi-chain interoperability through zero-knowledge on-chain light clients.
