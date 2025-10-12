Informações de preço de c8ntinuum (CTM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.03512457 Máximo 24h $ 0.100065 Máximo histórico $ 0.11106 Menor preço $ 0.0080516 Variação de Preço (1h) +0.43% Alteração de Preço (1D) +4.17% Variação de Preço (7d) +3.57%

O preço em tempo real de c8ntinuum (CTM) é $0.04734103. Nas últimas 24 horas, CTM foi negociado entre a mínima de $ 0.03512457 e a máxima de $ 0.100065, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CTM é $ 0.11106, enquanto o mais baixo é $ 0.0080516.

Em termos de desempenho de curto prazo, CTM variou +0.43% na última hora, +4.17% nas últimas 24 horas e +3.57% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de c8ntinuum (CTM)

Capitalização de mercado $ 39.05M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.08M Fornecimento Circulante 824.93M Fornecimento total 888,888,360.4576089

