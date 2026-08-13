Preço de BUYSEXUAL hoje

O preço ao vivo de BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) hoje é $ 0, com uma variação de 1.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUYSEXUAL para USD é de $ 0 por BUYSEXUAL.

BUYSEXUAL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,418, com um fornecimento em circulação de 999.99M BUYSEXUAL. Nas últimas 24 horas, BUYSEXUAL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BUYSEXUAL movimentou-se -0.19% na última hora e -46.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BUYSEXUAL (BUYSEXUAL)

Capitalização de mercado $ 26.42K$ 26.42K $ 26.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.42K$ 26.42K $ 26.42K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,993,653.261028 999,993,653.261028 999,993,653.261028

A capitalização de mercado atual de BUYSEXUAL é $ 26.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUYSEXUAL é 999.99M, com um fornecimento total de 999993653.261028. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.42K.