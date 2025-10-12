Informações de preço de Buy The News (NEWS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +0.15% Variação de Preço (7d) +0.15%

O preço em tempo real de Buy The News (NEWS) é --. Nas últimas 24 horas, NEWS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NEWS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, NEWS variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +0.15% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Buy The News (NEWS)

Capitalização de mercado $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,978,737.089303 999,978,737.089303 999,978,737.089303

A capitalização de mercado atual de Buy The News é $ 7.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NEWS é 999.98M, com um fornecimento total de 999978737.089303. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.79K.