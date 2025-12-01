Preço de buy and retire hoje

O preço ao vivo de buy and retire (401K) hoje é $ 0.00002389, com uma variação de 0.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 401K para USD é de $ 0.00002389 por 401K.

buy and retire ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,662, com um fornecimento em circulação de 998.11M 401K. Nas últimas 24 horas, 401K foi negociado entre $ 0.00002346 (mínimo) e $ 0.00002406 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00045241, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000184.

No desempenho de curto prazo, 401K movimentou-se +0.61% na última hora e +25.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de buy and retire (401K)

Capitalização de mercado $ 23.66K$ 23.66K $ 23.66K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.66K$ 23.66K $ 23.66K Fornecimento Circulante 998.11M 998.11M 998.11M Fornecimento total 998,110,998.494753 998,110,998.494753 998,110,998.494753

A capitalização de mercado atual de buy and retire é $ 23.66K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 401K é 998.11M, com um fornecimento total de 998110998.494753. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.66K.