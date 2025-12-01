Preço de Bux The Rabbit hoje

O preço ao vivo de Bux The Rabbit (BUX) hoje é $ 0.00001992, com uma variação de 0.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUX para USD é de $ 0.00001992 por BUX.

Bux The Rabbit ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,924.85, com um fornecimento em circulação de 1.00B BUX. Nas últimas 24 horas, BUX foi negociado entre $ 0.00001969 (mínimo) e $ 0.00001999 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00073564, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001685.

No desempenho de curto prazo, BUX movimentou-se -- na última hora e -11.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bux The Rabbit (BUX)

Capitalização de mercado $ 19.92K$ 19.92K $ 19.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.92K$ 19.92K $ 19.92K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bux The Rabbit é $ 19.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUX é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.92K.