Preço de BUTTERCOIN hoje

O preço ao vivo de BUTTERCOIN (BUTTERCOIN) hoje é $ 0, com uma variação de 5.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUTTERCOIN para USD é de $ 0 por BUTTERCOIN.

BUTTERCOIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,484, com um fornecimento em circulação de 1.00B BUTTERCOIN. Nas últimas 24 horas, BUTTERCOIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BUTTERCOIN movimentou-se +0.34% na última hora e -21.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BUTTERCOIN (BUTTERCOIN)

Capitalização de mercado $ 28.48K$ 28.48K $ 28.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.48K$ 28.48K $ 28.48K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BUTTERCOIN é $ 28.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUTTERCOIN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.48K.