Preço de Buttcoin2026 hoje

O preço ao vivo de Buttcoin2026 (BUTTCOIN2026) hoje é $ 0, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUTTCOIN2026 para USD é de $ 0 por BUTTCOIN2026.

Buttcoin2026 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 376,096, com um fornecimento em circulação de 982.52M BUTTCOIN2026. Nas últimas 24 horas, BUTTCOIN2026 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BUTTCOIN2026 movimentou-se -0.98% na última hora e +5.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 723.82.

Informações de mercado de Buttcoin2026 (BUTTCOIN2026)

Capitalização de mercado $ 376.10K$ 376.10K $ 376.10K Volume (24h) $ 723.82$ 723.82 $ 723.82 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 376.10K$ 376.10K $ 376.10K Fornecimento Circulante 982.52M 982.52M 982.52M Fornecimento total 982,521,847.4938309 982,521,847.4938309 982,521,847.4938309

A capitalização de mercado atual de Buttcoin2026 é $ 376.10K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 723.82. A oferta em circulação de BUTTCOIN2026 é 982.52M, com um fornecimento total de 982521847.4938309. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 376.10K.