Preço de ButlerLiquid hoje

O preço ao vivo de ButlerLiquid (BL) hoje é $ 0, com uma variação de 0,00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BL para USD é de $ 0 por BL.

ButlerLiquid ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24.808, com um fornecimento em circulação de 1,00B BL. Nas últimas 24 horas, BL foi negociado entre $ 0,0 (mínimo) e $ 0,0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,00217127, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BL movimentou-se -- na última hora e -2,84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ButlerLiquid (BL)

Capitalização de mercado $ 24,81K$ 24,81K $ 24,81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24,81K$ 24,81K $ 24,81K Fornecimento Circulante 1,00B 1,00B 1,00B Fornecimento total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

A capitalização de mercado atual de ButlerLiquid é $ 24,81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BL é 1,00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24,81K.