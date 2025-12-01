Preço de Business Coin hoje

O preço ao vivo de Business Coin (BUSINESS) hoje é --, com uma variação de 1.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUSINESS para USD é de -- por BUSINESS.

Business Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 542,695, com um fornecimento em circulação de 949.97M BUSINESS. Nas últimas 24 horas, BUSINESS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02849376, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BUSINESS movimentou-se -1.75% na última hora e -1.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Business Coin (BUSINESS)

Capitalização de mercado $ 542.70K$ 542.70K $ 542.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 542.70K$ 542.70K $ 542.70K Fornecimento Circulante 949.97M 949.97M 949.97M Fornecimento total 949,973,142.65894 949,973,142.65894 949,973,142.65894

