Preço de Burning Jup hoje

O preço ao vivo de Burning Jup (BURN) hoje é $ 0.00166159, com uma variação de 0.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BURN para USD é de $ 0.00166159 por BURN.

Burning Jup ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 120,591, com um fornecimento em circulação de 72.57M BURN. Nas últimas 24 horas, BURN foi negociado entre $ 0.0016172 (mínimo) e $ 0.00166161 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00350848, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00082187.

No desempenho de curto prazo, BURN movimentou-se +0.05% na última hora e +7.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Burning Jup (BURN)

Capitalização de mercado $ 120.59K$ 120.59K $ 120.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 162.13K$ 162.13K $ 162.13K Fornecimento Circulante 72.57M 72.57M 72.57M Fornecimento total 97,574,811.974274 97,574,811.974274 97,574,811.974274

A capitalização de mercado atual de Burning Jup é $ 120.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BURN é 72.57M, com um fornecimento total de 97574811.974274. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 162.13K.