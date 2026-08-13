Preço de Burn Reward Systeam hoje

O preço ao vivo de Burn Reward Systeam (BURN) hoje é $ 0, com uma variação de 1.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BURN para USD é de $ 0 por BURN.

Burn Reward Systeam ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,365.57, com um fornecimento em circulação de 33.80M BURN. Nas últimas 24 horas, BURN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02161275, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BURN movimentou-se +0.08% na última hora e -3.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 224.49.

Informações de mercado de Burn Reward Systeam (BURN)

Capitalização de mercado $ 14.37K$ 14.37K $ 14.37K Volume (24h) $ 224.49$ 224.49 $ 224.49 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.19K$ 46.19K $ 46.19K Fornecimento Circulante 33.80M 33.80M 33.80M Fornecimento total 108,414,638.5181 108,414,638.5181 108,414,638.5181

A capitalização de mercado atual de Burn Reward Systeam é $ 14.37K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 224.49. A oferta em circulação de BURN é 33.80M, com um fornecimento total de 108414638.5181. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.19K.