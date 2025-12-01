Preço de Burn On Bags hoje

O preço ao vivo de Burn On Bags (BURN) hoje é --, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BURN para USD é de -- por BURN.

Burn On Bags ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,753.86, com um fornecimento em circulação de 825.44M BURN. Nas últimas 24 horas, BURN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BURN movimentou-se -0.14% na última hora e -3.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Burn On Bags (BURN)

Capitalização de mercado $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K Fornecimento Circulante 825.44M 825.44M 825.44M Fornecimento total 825,436,345.7435764 825,436,345.7435764 825,436,345.7435764

A capitalização de mercado atual de Burn On Bags é $ 13.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BURN é 825.44M, com um fornecimento total de 825436345.7435764. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.75K.