Preço de Burkat hoje

O preço ao vivo de Burkat (BURKAT) hoje é $ 0.00000424, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BURKAT para USD é de $ 0.00000424 por BURKAT.

Burkat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,231.4, com um fornecimento em circulação de 998.35M BURKAT. Nas últimas 24 horas, BURKAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00039275, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000416.

No desempenho de curto prazo, BURKAT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Burkat (BURKAT)

Capitalização de mercado $ 4.23K$ 4.23K $ 4.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.23K$ 4.23K $ 4.23K Fornecimento Circulante 998.35M 998.35M 998.35M Fornecimento total 998,345,225.893888 998,345,225.893888 998,345,225.893888

A capitalização de mercado atual de Burkat é $ 4.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BURKAT é 998.35M, com um fornecimento total de 998345225.893888. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.23K.