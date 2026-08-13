Preço de bunnyOS hoje

O preço ao vivo de bunnyOS (OS) hoje é $ 0, com uma variação de 6.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OS para USD é de $ 0 por OS.

bunnyOS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 158,281, com um fornecimento em circulação de 1.00B OS. Nas últimas 24 horas, OS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00114871, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OS movimentou-se -1.21% na última hora e -24.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 263.06.

Informações de mercado de bunnyOS (OS)

Capitalização de mercado $ 158.28K$ 158.28K $ 158.28K Volume (24h) $ 263.06$ 263.06 $ 263.06 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 158.28K$ 158.28K $ 158.28K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de bunnyOS é $ 158.28K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 263.06. A oferta em circulação de OS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 158.28K.