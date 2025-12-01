Preço de Bunana hoje

O preço ao vivo de Bunana (BUNANA) hoje é $ 0.00093238, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUNANA para USD é de $ 0.00093238 por BUNANA.

Bunana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 932,381, com um fornecimento em circulação de 1.00B BUNANA. Nas últimas 24 horas, BUNANA foi negociado entre $ 0.00093238 (mínimo) e $ 0.00093238 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00595379, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00089388.

No desempenho de curto prazo, BUNANA movimentou-se 0.00% na última hora e -30.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bunana (BUNANA)

Capitalização de mercado $ 932.38K$ 932.38K $ 932.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 932.38K$ 932.38K $ 932.38K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bunana é $ 932.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUNANA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 932.38K.