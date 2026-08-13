Preço de bullwifhat hoje

O preço ao vivo de bullwifhat (BULLWIF) hoje é $ 0, com uma variação de 9.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BULLWIF para USD é de $ 0 por BULLWIF.

bullwifhat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,174.15, com um fornecimento em circulação de 995.15M BULLWIF. Nas últimas 24 horas, BULLWIF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BULLWIF movimentou-se -0.00% na última hora e +14.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de bullwifhat (BULLWIF)

Capitalização de mercado $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K Fornecimento Circulante 995.15M 995.15M 995.15M Fornecimento total 995,145,348.629424 995,145,348.629424 995,145,348.629424

A capitalização de mercado atual de bullwifhat é $ 18.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BULLWIF é 995.15M, com um fornecimento total de 995145348.629424. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.17K.