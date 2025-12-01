Preço de Bulls vs Bears hoje

O preço ao vivo de Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) hoje é --, com uma variação de 0.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BULLSVSBEARS para USD é de -- por BULLSVSBEARS.

Bulls vs Bears ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,008.82, com um fornecimento em circulação de 1.00B BULLSVSBEARS. Nas últimas 24 horas, BULLSVSBEARS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BULLSVSBEARS movimentou-se +0.36% na última hora e +12.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS)

Capitalização de mercado $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

