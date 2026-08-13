Preço de BULL FROG hoje

O preço ao vivo de BULL FROG (BOA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOA para USD é de $ 0 por BOA.

BULL FROG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 124,740, com um fornecimento em circulação de 202.45M BOA. Nas últimas 24 horas, BOA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01110627, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOA movimentou-se +0.04% na última hora e +2.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 12.47.

Informações de mercado de BULL FROG (BOA)

Capitalização de mercado $ 124.74K$ 124.74K $ 124.74K Volume (24h) $ 12.47$ 12.47 $ 12.47 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 616.16K$ 616.16K $ 616.16K Fornecimento Circulante 202.45M 202.45M 202.45M Fornecimento total 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109

A capitalização de mercado atual de BULL FROG é $ 124.74K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 12.47. A oferta em circulação de BOA é 202.45M, com um fornecimento total de 202446664.1716109. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 616.16K.