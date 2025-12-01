Preço de BULBUL2DAO hoje

O preço ao vivo de BULBUL2DAO (BULBUL) hoje é $ 0.00005176, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BULBUL para USD é de $ 0.00005176 por BULBUL.

BULBUL2DAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,758, com um fornecimento em circulação de 1.00B BULBUL. Nas últimas 24 horas, BULBUL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00084307, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00004083.

No desempenho de curto prazo, BULBUL movimentou-se -- na última hora e -6.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BULBUL2DAO (BULBUL)

Capitalização de mercado $ 51.76K$ 51.76K $ 51.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.76K$ 51.76K $ 51.76K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BULBUL2DAO é $ 51.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BULBUL é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.76K.