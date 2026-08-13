Preço de budi hoje

O preço ao vivo de budi (BUDI) hoje é $ 0, com uma variação de 160.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUDI para USD é de $ 0 por BUDI.

budi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 45,235, com um fornecimento em circulação de 973.09M BUDI. Nas últimas 24 horas, BUDI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BUDI movimentou-se +16.50% na última hora e +308.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de budi (BUDI)

Capitalização de mercado $ 45.24K$ 45.24K $ 45.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.24K$ 45.24K $ 45.24K Fornecimento Circulante 973.09M 973.09M 973.09M Fornecimento total 973,085,888.775965 973,085,888.775965 973,085,888.775965

A capitalização de mercado atual de budi é $ 45.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUDI é 973.09M, com um fornecimento total de 973085888.775965. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.24K.