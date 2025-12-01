Preço de Bucket Protocol BUCK Stablecoin hoje

O preço ao vivo de Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) hoje é $ 1.001, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUCK para USD é de $ 1.001 por BUCK.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,375,799, com um fornecimento em circulação de 26.36M BUCK. Nas últimas 24 horas, BUCK foi negociado entre $ 0.994862 (mínimo) e $ 1.011 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.23, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000978.

No desempenho de curto prazo, BUCK movimentou-se +0.01% na última hora e +0.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Capitalização de mercado $ 26.38M$ 26.38M $ 26.38M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.38M$ 26.38M $ 26.38M Fornecimento Circulante 26.36M 26.36M 26.36M Fornecimento total 26,363,230.08902928 26,363,230.08902928 26,363,230.08902928

A capitalização de mercado atual de Bucket Protocol BUCK Stablecoin é $ 26.38M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUCK é 26.36M, com um fornecimento total de 26363230.08902928. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.38M.