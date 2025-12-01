Preço de BTC Bull Token hoje

O preço ao vivo de BTC Bull Token (BTCBULL) hoje é $ 0.01041123, com uma variação de 0.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BTCBULL para USD é de $ 0.01041123 por BTCBULL.

BTC Bull Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,041,123, com um fornecimento em circulação de 100.00M BTCBULL. Nas últimas 24 horas, BTCBULL foi negociado entre $ 0.01039738 (mínimo) e $ 0.0104178 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.241602, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BTCBULL movimentou-se -- na última hora e -0.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BTC Bull Token (BTCBULL)

Capitalização de mercado $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BTC Bull Token é $ 1.04M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BTCBULL é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.04M.