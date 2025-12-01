Preço de Browsr AI hoje

O preço ao vivo de Browsr AI (BRWS) hoje é $ 0.00352982, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BRWS para USD é de $ 0.00352982 por BRWS.

Browsr AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,883.49, com um fornecimento em circulação de 5.07M BRWS. Nas últimas 24 horas, BRWS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04742989, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00327585.

No desempenho de curto prazo, BRWS movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Browsr AI (BRWS)

Capitalização de mercado $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Fornecimento Circulante 5.07M 5.07M 5.07M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Browsr AI é $ 17.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BRWS é 5.07M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.30K.