Preço de Broak on Base hoje

O preço ao vivo de Broak on Base (BROAK) hoje é $ 0, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BROAK para USD é de $ 0 por BROAK.

Broak on Base ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,380, com um fornecimento em circulação de 622.09M BROAK. Nas últimas 24 horas, BROAK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01340169, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BROAK movimentou-se -- na última hora e -8.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Broak on Base (BROAK)

Capitalização de mercado $ 27.38K$ 27.38K $ 27.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.38K$ 27.38K $ 27.38K Fornecimento Circulante 622.09M 622.09M 622.09M Fornecimento total 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649

A capitalização de mercado atual de Broak on Base é $ 27.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BROAK é 622.09M, com um fornecimento total de 622087802.9426649. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.38K.