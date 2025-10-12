O preço ao vivo de BRO on BASE hoje é 0.0000211 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BRO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BRO facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de BRO on BASE hoje é 0.0000211 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BRO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BRO facilmente na MEXC agora.

Preço de BRO on BASE (BRO)

Preço em tempo real de 1 BRO para USD

-2.20%1D
Gráfico de preço em tempo real de BRO on BASE (BRO)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:35:38 (UTC+8)

Informações de preço de BRO on BASE (BRO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-0.20%

-2.27%

-27.89%

-27.89%

O preço em tempo real de BRO on BASE (BRO) é $0.0000211. Nas últimas 24 horas, BRO foi negociado entre a mínima de $ 0.00002035 e a máxima de $ 0.00002194, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BRO é $ 0.00086283, enquanto o mais baixo é $ 0.00001893.

Em termos de desempenho de curto prazo, BRO variou -0.20% na última hora, -2.27% nas últimas 24 horas e -27.89% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BRO on BASE (BRO)

$ 18.45K
$ 18.45K$ 18.45K

$ 20.76K
$ 20.76K$ 20.76K

874.52M
874.52M 874.52M

984,032,153.0
984,032,153.0 984,032,153.0

A capitalização de mercado atual de BRO on BASE é $ 18.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BRO é 874.52M, com um fornecimento total de 984032153.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.76K.

Histórico de preços de BRO on BASE (BRO) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de BRO on BASE em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de BRO on BASE em USD foi de $ +0.0000007497.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de BRO on BASE em USD foi de $ -0.0000034895.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de BRO on BASE em USD foi de $ -0.0004288117907375356.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-2.27%
30 dias$ +0.0000007497+3.55%
60 dias$ -0.0000034895-16.53%
90 dias$ -0.0004288117907375356-95.31%

O que é BRO on BASE (BRO)

We are a meme Community for BROS within the Crypto world

The goal of this MEME project is to bring bros together to help each other with crypto. Building a strong community of trust, loyalty, and focus. as well as investors into the project. The word BRO is used non stop in Crypto. Our project has the goal of each time you hear the word BRO, it not just a greeting or salutation, but each time it is heard, we want people to think of us!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de BRO on BASE (BRO)

Site oficial

Previsão de preço do BRO on BASE (em USD)

Quanto valerá BRO on BASE (BRO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BRO on BASE (BRO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BRO on BASE.

Confira a previsão de preço de BRO on BASE agora!

BRO para moedas locais

Tokenomics de BRO on BASE (BRO)

Compreender a tokenomics de BRO on BASE (BRO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BRO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BRO on BASE (BRO)

Quanto vale hoje o BRO on BASE (BRO)?
O preço ao vivo de BRO em USD é 0.0000211 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BRO para USD?
O preço atual de BRO para USD é $ 0.0000211. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de BRO on BASE?
A capitalização de mercado de BRO é $ 18.45K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BRO?
O fornecimento circulante de BRO é de 874.52M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BRO?
BRO atingiu um preço máximo histórico de 0.00086283 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BRO?
BRO atingiu um preço minímo histórico de 0.00001893 USD.
Qual é o volume de negociação de BRO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BRO é -- USD.
BRO vai subir ainda este ano?
BRO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BRO para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:35:38 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.