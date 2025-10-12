O que é BRO on BASE (BRO)

We are a meme Community for BROS within the Crypto world The goal of this MEME project is to bring bros together to help each other with crypto. Building a strong community of trust, loyalty, and focus. as well as investors into the project. The word BRO is used non stop in Crypto. Our project has the goal of each time you hear the word BRO, it not just a greeting or salutation, but each time it is heard, we want people to think of us!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BRO on BASE (BRO) Quanto vale hoje o BRO on BASE (BRO)? O preço ao vivo de BRO em USD é 0.0000211 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BRO para USD? $ 0.0000211 . Confira o O preço atual de BRO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BRO on BASE? A capitalização de mercado de BRO é $ 18.45K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BRO? O fornecimento circulante de BRO é de 874.52M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BRO? BRO atingiu um preço máximo histórico de 0.00086283 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BRO? BRO atingiu um preço minímo histórico de 0.00001893 USD . Qual é o volume de negociação de BRO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BRO é -- USD . BRO vai subir ainda este ano? BRO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BRO para uma análise mais detalhada.

