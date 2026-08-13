Preço de BRICKTON hoje

O preço ao vivo de BRICKTON (BRICK) hoje é $ 0, com uma variação de 21.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BRICK para USD é de $ 0 por BRICK.

BRICKTON ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,651.0, com um fornecimento em circulação de 996.01M BRICK. Nas últimas 24 horas, BRICK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00120627, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BRICK movimentou-se +4.11% na última hora e -97.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BRICKTON (BRICK)

Capitalização de mercado $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Fornecimento Circulante 996.01M 996.01M 996.01M Fornecimento total 996,007,085.212473 996,007,085.212473 996,007,085.212473

A capitalização de mercado atual de BRICKTON é $ 19.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BRICK é 996.01M, com um fornecimento total de 996007085.212473. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.65K.