Preço de Brazilian real hoje

O preço ao vivo de Brazilian real (WBRL) hoje é $ 0.196059, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WBRL para USD é de $ 0.196059 por WBRL.

Brazilian real ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,609,684, com um fornecimento em circulação de 8.21M WBRL. Nas últimas 24 horas, WBRL foi negociado entre $ 0.192586 (mínimo) e $ 0.196788 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.227925, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.144206.

No desempenho de curto prazo, WBRL movimentou-se +1.67% na última hora e +0.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.34K.

Informações de mercado de Brazilian real (WBRL)

Capitalização de mercado $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volume (24h) $ 1.34K$ 1.34K $ 1.34K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Fornecimento Circulante 8.21M 8.21M 8.21M Fornecimento total 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999

A capitalização de mercado atual de Brazilian real é $ 1.61M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.34K. A oferta em circulação de WBRL é 8.21M, com um fornecimento total de 8210152.499999999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.61M.