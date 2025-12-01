Preço de Brainrot Research hoje

O preço ao vivo de Brainrot Research (BRNRT) hoje é $ 0.00001724, com uma variação de 3.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BRNRT para USD é de $ 0.00001724 por BRNRT.

Brainrot Research ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,230.17, com um fornecimento em circulação de 999.56M BRNRT. Nas últimas 24 horas, BRNRT foi negociado entre $ 0.00001659 (mínimo) e $ 0.00001742 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00060333, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001521.

No desempenho de curto prazo, BRNRT movimentou-se -0.15% na última hora e -3.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Brainrot Research (BRNRT)

Capitalização de mercado $ 17.23K$ 17.23K $ 17.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.23K$ 17.23K $ 17.23K Fornecimento Circulante 999.56M 999.56M 999.56M Fornecimento total 999,559,813.6813039 999,559,813.6813039 999,559,813.6813039

A capitalização de mercado atual de Brainrot Research é $ 17.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BRNRT é 999.56M, com um fornecimento total de 999559813.6813039. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.23K.