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O preço ao vivo de brainfart hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de BRAIN é de 11,979.19 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BRAIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de brainfart hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de BRAIN é de 11,979.19 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BRAIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de brainfart (BRAIN)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 BRAIN para USD

$0.00001203
$0.00001203$0.00001203
+1.30%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de brainfart (BRAIN)
Última atualização da página: 2026-08-13 11:48:15 (UTC+8)

Preço de brainfart hoje

O preço ao vivo de brainfart (BRAIN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BRAIN para USD é de $ 0 por BRAIN.

brainfart ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,979.19, com um fornecimento em circulação de 999.31M BRAIN. Nas últimas 24 horas, BRAIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BRAIN movimentou-se -0.76% na última hora e -3.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de brainfart (BRAIN)

$ 11.98K
$ 11.98K$ 11.98K

--
----

$ 11.98K
$ 11.98K$ 11.98K

999.31M
999.31M 999.31M

999,305,353.169414
999,305,353.169414 999,305,353.169414

A capitalização de mercado atual de brainfart é $ 11.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BRAIN é 999.31M, com um fornecimento total de 999305353.169414. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.98K.

Histórico de preço de brainfart USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.76%

+0.97%

-3.63%

-3.63%

Histórico de preços de brainfart (BRAIN) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de brainfart em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de brainfart em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de brainfart em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de brainfart em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+0.97%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

Previsão de preço para brainfart

Previsão de preço de brainfart (BRAIN) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BRAIN em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de brainfart (BRAIN) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de brainfart pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço brainfart pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BRAIN para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de brainfart.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de brainfart (BRAIN)

Site oficial

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre brainfart

Qual é o preço atual de brainfart?

O preço em tempo real de brainfart (BRAIN) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como brainfart está posicionado no mercado?

brainfart ocupa atualmente a posição de número #9815 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$60041.3063301230919000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de BRAIN?

A oferta circulante de BRAIN é de 999305353.169414 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de brainfart?

Nas últimas 24 horas, brainfart teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante brainfart está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

brainfart atingiu um máximo histórico de R$, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de BRAIN hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de brainfart?

A movimentação atual do preço de 0.97% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre brainfart

Última atualização da página: 2026-08-13 11:48:15 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o brainfart (BRAIN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.01282
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Thinking Cat

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$0.02238
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+6.21%

up

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+6.50%

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$0.30549
$0.30549$0.30549

-6.45%

The Toad Pepe

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$0.00947$0.00947

-2.16%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

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$0.0003806
$0.0003806$0.0003806

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Isekai Blade

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$0.001196$0.001196

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$0.00411
$0.00411$0.00411

+14.16%

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$0.02801
$0.02801$0.02801

+14.32%

ZKcandy

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ZAY

$2.4608
$2.4608$2.4608

+23.04%

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