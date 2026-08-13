Preço de Bozo Collective hoje

O preço ao vivo de Bozo Collective (BOZO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOZO para USD é de $ 0 por BOZO.

Bozo Collective ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,241.79, com um fornecimento em circulação de 100.00T BOZO. Nas últimas 24 horas, BOZO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOZO movimentou-se +0.30% na última hora e +5.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bozo Collective (BOZO)

Capitalização de mercado $ 17.24K$ 17.24K $ 17.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.24K$ 17.24K $ 17.24K Fornecimento Circulante 100.00T 100.00T 100.00T Fornecimento total 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bozo Collective é $ 17.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BOZO é 100.00T, com um fornecimento total de 100000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.24K.