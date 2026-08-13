Preço de BoxBet hoje

O preço ao vivo de BoxBet (BXBT) hoje é $ 0.00133561, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BXBT para USD é de $ 0.00133561 por BXBT.

BoxBet ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 114,096, com um fornecimento em circulação de 85.46M BXBT. Nas últimas 24 horas, BXBT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.270894, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00115543.

No desempenho de curto prazo, BXBT movimentou-se -- na última hora e +3.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.71.

Informações de mercado de BoxBet (BXBT)

Capitalização de mercado $ 114.10K$ 114.10K $ 114.10K Volume (24h) $ 10.71$ 10.71 $ 10.71 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 133.56K$ 133.56K $ 133.56K Fornecimento Circulante 85.46M 85.46M 85.46M Fornecimento total 95,426,355.20819066 95,426,355.20819066 95,426,355.20819066

A capitalização de mercado atual de BoxBet é $ 114.10K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.71. A oferta em circulação de BXBT é 85.46M, com um fornecimento total de 95426355.20819066. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 133.56K.