Preço de Botanix Staked Bitcoin hoje

O preço ao vivo de Botanix Staked Bitcoin (STBTC) hoje é $ 92,231, com uma variação de 0.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STBTC para USD é de $ 92,231 por STBTC.

Botanix Staked Bitcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,095,509, com um fornecimento em circulação de 98.62 STBTC. Nas últimas 24 horas, STBTC foi negociado entre $ 91,483 (mínimo) e $ 93,084 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 128,136, enquanto a mínima histórica foi de $ 84,024.

No desempenho de curto prazo, STBTC movimentou-se +0.05% na última hora e +5.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Capitalização de mercado $ 9.10M$ 9.10M $ 9.10M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.10M$ 9.10M $ 9.10M Fornecimento Circulante 98.62 98.62 98.62 Fornecimento total 98.62223931588316 98.62223931588316 98.62223931588316

