Preço de Boorio hoje

O preço ao vivo de Boorio (ORIO) hoje é $ 0.00004978, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ORIO para USD é de $ 0.00004978 por ORIO.

Boorio ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 149,331, com um fornecimento em circulação de 3.00B ORIO. Nas últimas 24 horas, ORIO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00039163, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00004739.

No desempenho de curto prazo, ORIO movimentou-se -- na última hora e -0.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Boorio (ORIO)

Capitalização de mercado $ 149.33K$ 149.33K $ 149.33K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 149.33K$ 149.33K $ 149.33K Fornecimento Circulante 3.00B 3.00B 3.00B Fornecimento total 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Boorio é $ 149.33K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ORIO é 3.00B, com um fornecimento total de 3000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 149.33K.