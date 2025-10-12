Informações de preço de Bookie AI (BOOKIE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00018757 $ 0.00018757 $ 0.00018757 Mínimo 24h $ 0.00023171 $ 0.00023171 $ 0.00023171 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00018757$ 0.00018757 $ 0.00018757 Máximo 24h $ 0.00023171$ 0.00023171 $ 0.00023171 Máximo histórico $ 0.00697224$ 0.00697224 $ 0.00697224 Menor preço $ 0.00017727$ 0.00017727 $ 0.00017727 Variação de Preço (1h) +0.59% Alteração de Preço (1D) -11.44% Variação de Preço (7d) -44.07% Variação de Preço (7d) -44.07%

O preço em tempo real de Bookie AI (BOOKIE) é $0.00019786. Nas últimas 24 horas, BOOKIE foi negociado entre a mínima de $ 0.00018757 e a máxima de $ 0.00023171, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BOOKIE é $ 0.00697224, enquanto o mais baixo é $ 0.00017727.

Em termos de desempenho de curto prazo, BOOKIE variou +0.59% na última hora, -11.44% nas últimas 24 horas e -44.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bookie AI (BOOKIE)

Capitalização de mercado $ 143.81K$ 143.81K $ 143.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 197.86K$ 197.86K $ 197.86K Fornecimento Circulante 726.83M 726.83M 726.83M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bookie AI é $ 143.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BOOKIE é 726.83M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 197.86K.