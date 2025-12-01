Preço de Book of Binance hoje

O preço ao vivo de Book of Binance (BOOK) hoje é $ 0.00247024, com uma variação de 2.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOOK para USD é de $ 0.00247024 por BOOK.

Book of Binance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 457,472, com um fornecimento em circulação de 185.19M BOOK. Nas últimas 24 horas, BOOK foi negociado entre $ 0.00241394 (mínimo) e $ 0.00249233 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.065647, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00164839.

No desempenho de curto prazo, BOOK movimentou-se -0.00% na última hora e -0.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Book of Binance (BOOK)

Capitalização de mercado $ 457.47K$ 457.47K $ 457.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 457.47K$ 457.47K $ 457.47K Fornecimento Circulante 185.19M 185.19M 185.19M Fornecimento total 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005

A capitalização de mercado atual de Book of Binance é $ 457.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BOOK é 185.19M, com um fornecimento total de 185188301.0671005. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 457.47K.