Preço de Book of Baby Memes hoje

O preço ao vivo de Book of Baby Memes (BABYBOME) hoje é $ 0, com uma variação de 1.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYBOME para USD é de $ 0 por BABYBOME.

Book of Baby Memes ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,994.88, com um fornecimento em circulação de 420,000.00T BABYBOME. Nas últimas 24 horas, BABYBOME foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BABYBOME movimentou-se -0.59% na última hora e +0.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Book of Baby Memes (BABYBOME)

Capitalização de mercado $ 19.99K$ 19.99K $ 19.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.99K$ 19.99K $ 19.99K Fornecimento Circulante 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Fornecimento total 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

A capitalização de mercado atual de Book of Baby Memes é $ 19.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BABYBOME é 420,000.00T, com um fornecimento total de 4.2e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.99K.