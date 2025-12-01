Preço de Bonkyo hoje

O preço ao vivo de Bonkyo (BONKYO) hoje é $ 0.00005309, com uma variação de 0.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BONKYO para USD é de $ 0.00005309 por BONKYO.

Bonkyo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 52,808, com um fornecimento em circulação de 994.48M BONKYO. Nas últimas 24 horas, BONKYO foi negociado entre $ 0.00005281 (mínimo) e $ 0.00005719 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00514956, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00004389.

No desempenho de curto prazo, BONKYO movimentou-se -0.77% na última hora e +3.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bonkyo (BONKYO)

Capitalização de mercado $ 52.81K$ 52.81K $ 52.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 52.81K$ 52.81K $ 52.81K Fornecimento Circulante 994.48M 994.48M 994.48M Fornecimento total 994,480,698.178234 994,480,698.178234 994,480,698.178234

